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Ракурс
Из одесского порта вышло последнее судно в рамках зерновой инициативы

Последнее судно в рамках зерновой инициативы вышло из Одессы

16 июл 2023, 15:33
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З одеського порту сьогодні, 16 липня, вранці вийшло останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в межах зернової ініціативи — балкер TQ SAMSUN під турецьким прапором.


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Про це повідомляє видання «Думская».

Це судно має доправити до Нідерландів 15,3 тис. тонн ріпаку і 23,5 тис. тонн кукурудзи.

Інфорграфіка: ООН

Зазначається, що TQ SAMSUN було останнім судном, яке отримало 28 червня дозвіл від представників спільного координаційного центру (СКЦ) на прохід протокою Босфор до Одеси. Після 28 червня російські інспектори в СКЦ повністю заблокували роботу зернового коридору.

Загалом, з 1 серпня 2022 року, зерновим коридором із портів Великої Одеси на 1004 суднах вдалося вивезти 32,9 мільйона тонн українського продовольства, — зазначає видання.

З порту Чорноморська останні судна відправили минулого тижня, а найбільший порт зернової ініціативи — «Півдненний», росія почала блокувати ще у травні.

Джерело: «Думская»

Источник: Ракурс


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