Из одесского порта вышло последнее судно в рамках зерновой инициативы

https://racurs.ua/n185167-poslednee-sudno-v-ramkah-zernovoy-iniciativy-vyshlo-iz-odessy.html

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З одеського порту сьогодні, 16 липня, вранці вийшло останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в межах зернової ініціативи — балкер TQ SAMSUN під турецьким прапором.

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Про це повідомляє видання «Думская».

Це судно має доправити до Нідерландів 15,3 тис. тонн ріпаку і 23,5 тис. тонн кукурудзи.

Зазначається, що TQ SAMSUN було останнім судном, яке отримало 28 червня дозвіл від представників спільного координаційного центру (СКЦ) на прохід протокою Босфор до Одеси. Після 28 червня російські інспектори в СКЦ повністю заблокували роботу зернового коридору.

Загалом, з 1 серпня 2022 року, зерновим коридором із портів Великої Одеси на 1004 суднах вдалося вивезти 32,9 мільйона тонн українського продовольства, — зазначає видання.

З порту Чорноморська останні судна відправили минулого тижня, а найбільший порт зернової ініціативи — «Півдненний», росія почала блокувати ще у травні.

Джерело: «Думская»