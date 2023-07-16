Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
З одеського порту вийшло останнє судно в межах зернової ініціативи, фото:

Останнє судно в межах зернової ініціативи вийшло з Одеси

16 лип 2023, 15:33
999

З одеського порту сьогодні, 16 липня, вранці вийшло останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в межах зернової ініціативи — балкер TQ SAMSUN під турецьким прапором.


.

Про це повідомляє видання «Думская».

Це судно має доправити до Нідерландів 15,3 тис. тонн ріпаку і 23,5 тис. тонн кукурудзи.

Інфорграфіка: ООН

Зазначається, що TQ SAMSUN було останнім судном, яке отримало 28 червня дозвіл від представників спільного координаційного центру (СКЦ) на прохід протокою Босфор до Одеси. Після 28 червня російські інспектори в СКЦ повністю заблокували роботу зернового коридору.

Загалом, з 1 серпня 2022 року, зерновим коридором із портів Великої Одеси на 1004 суднах вдалося вивезти 32,9 мільйона тонн українського продовольства, — зазначає видання.

З порту Чорноморська останні судна відправили минулого тижня, а найбільший порт зернової ініціативи — «Півдненний», росія почала блокувати ще у травні.

Джерело: «Думская»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів