Российские захватчики совершают репрессии против жителей ТОТ, фото: FreeDom

https://racurs.ua/n185170-rashisty-sovershaut-repressii-protiv-protestantov-na-okkupirovannyh-territoriyah-cns.html

Ракурс

Російські загарбники тиснуть на протестантські громади на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це сьогодні, 16 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Окупанти конфісковують приміщення протестантських церков та проводять допити вірян, звинувачуючи їх у можливій співпраці з Силами Оборони України. Відомо про випадки зникнення людей після таких допитів, — наголошують у ЦНС.

Наприкінці грудня у ЦНС повідомляли, що загарбники почали займатись «інтеграцією» церков на тимчасово окупованих територіях, в межах якої в регіоні планують залишити лише підконтрольні кремлю церкви.

Так, на окупованих територіях почала діяти програма «сприяння релігійним організаціям в інтеграції до російського соціокультурного простору», якою займається «російська асоціація захисту релігійної свободи», котра фінансується за рахунок грантів президента рф.