Рашисты совершают репрессии против протестантов на оккупированных территориях — ЦНСhttps://racurs.ua/n185170-rashisty-sovershaut-repressii-protiv-protestantov-na-okkupirovannyh-territoriyah-cns.htmlРакурс
Російські загарбники тиснуть на протестантські громади на тимчасово окупованих територіях України.
Про це сьогодні, 16 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Окупанти конфісковують приміщення протестантських церков та проводять допити вірян, звинувачуючи їх у можливій співпраці з Силами Оборони України. Відомо про випадки зникнення людей після таких допитів, — наголошують у ЦНС.
Наприкінці грудня у ЦНС повідомляли, що загарбники почали займатись «інтеграцією» церков на тимчасово окупованих територіях, в межах якої в регіоні планують залишити лише підконтрольні кремлю церкви.
Так, на окупованих територіях почала діяти програма «сприяння релігійним організаціям в інтеграції до російського соціокультурного простору», якою займається «російська асоціація захисту релігійної свободи», котра фінансується за рахунок грантів президента рф.
Фактично, організація займається ревізією майна інших конфесій аби надалі знищити всі протестантські рухи, помісну православну церкву України та мусульманські осередки, які не підконтрольні духовному управлінню мусульман рф. Аналогічну політику Москва вже відпрацювала свого часу в Криму, — зазначали тоді у ЦНС.