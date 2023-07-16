Гражданские грузовики с российским боекомплектом попали в ДТП в Мариуполе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185175-grajdanskie-gruzoviki-s-rossiyskim-boekomplektom-popali-v-dtp-v-mariupole-video.htmlРакурс
ДТП, котре нещодавно сталося в Маріуполі, надало ще один доказ перевезення рашистами боєкомплекту з росії на окуповані території цивільними вантажівками.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 16 липня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне відео.
За його словами, показана на відео ДПТ сталася на Таганрозьскму шосе неподалік від в’їзду в Маріуполь з боку Новоазовська.
Одна російська вантажівка протаранила іншу (типова картина в місті). Однак в кузові «потерпілої» вантажівки наші зафіксували ящики, типові за виглядом та маркування для БК, — зазначив Андрющенко.
Він наголосив — Маріупольский Спротив вже не вперше фіксує факти перевезення зброї та боєкомплекту за допомогою цивільних автівок.
Місце аварії було швидко очеплене та без зайвого шуму «ліквідовано» військовими, — додав Андрющенко.