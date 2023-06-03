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Ракурс
После ДТП из БТР в Шахтерске, скриншот видео

В оккупированном Шахтерске БТР рашистов раздавил двух человек (ВИДЕО)

3 июн 2023, 21:36
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У тимчасово окупованому місті Шахтарську Донецької області БТР бойовиків переїхав і розчавив авто мирних мешканців.


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В результаті загинули двоє цивільних осіб. Про це сьогодні, 3 червня, повідомляється у Telegram-каналі міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Подібні ситуації періодично трапляються на окупованих територіях з 2014 року, російські військові та бойовики в стані алкогольного сп’яніння на бронетехніці часто ставали винуватцями смертельних ДТП, — наголошується в повідомленні.

Источник: Ракурс


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