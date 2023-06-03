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Після ДТП з БТР у Шахтарську, скріншот відео
В окупованому Шахтарську БТР рашистів розчавив двох людей (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183746-v-okupovanomu-shahtarsku-btr-rashystiv-rozchavyv-dvoh-ludey-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому місті Шахтарську Донецької області БТР бойовиків переїхав і розчавив авто мирних мешканців.
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В результаті загинули двоє цивільних осіб. Про це сьогодні, 3 червня, повідомляється у Telegram-каналі міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.
Подібні ситуації періодично трапляються на окупованих територіях з 2014 року, російські військові та бойовики в стані алкогольного сп’яніння на бронетехніці часто ставали винуватцями смертельних ДТП, — наголошується в повідомленні.
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