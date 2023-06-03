Після ДТП з БТР у Шахтарську, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n183746-v-okupovanomu-shahtarsku-btr-rashystiv-rozchavyv-dvoh-ludey-video.html

Ракурс

У тимчасово окупованому місті Шахтарську Донецької області БТР бойовиків переїхав і розчавив авто мирних мешканців.

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В результаті загинули двоє цивільних осіб. Про це сьогодні, 3 червня, повідомляється у Telegram-каналі міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.