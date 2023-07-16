У США заканчиваются боеприпасы в арсеналах

США активно снабжают Украину боеприпасы, фото: NTV

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У США закінчуються боєприпаси на власних арсеналах, оскільки країна намагається допомогти Україні захистити себе від росії.

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Про це в інтерв’ю CNN заявив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.

За словами Саллівана, після початку каденції Джо Байдена адміністрація президента США «виявила, що загальні запаси 155-мм боєприпасів, які є стандартними боєприпасами НАТО, що використовуються для артилерійських пострілів, були відносно низькими».

Він зазначив, що у Байдена також зрозуміли, що для поповнення запасів до прийнятного рівня знадобляться роки, а не місяці, що є складним завданням, яке ускладнюється необхідністю також допомагати Україні.

Президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності Сполучених Штатів виробляти всі боєприпаси, які нам можуть знадобитися для будь-якого конфлікту в будь-який час, — зазначив Салліван. — Місяць за місяцем ми збільшуємо нашу спроможність постачати боєприпаси.

Джерело: CNN