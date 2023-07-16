путлер заявил о "зеркальном ответе" на поставку кассетных боеприпасов Украине

https://racurs.ua/n185160-putler-zayavil-o-zerkalnom-otvete-na-postavku-kassetnyh-boepripasov-ukraine.html

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Президент рф володимир путін заявив, що російські війська можуть застосовувати касетні боєприпаси, якщо їх використовують ЗСУ.

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У росії достатній запас різноманітних касетних боєприпасів, різного роду, — сказав путлєр в інтерв’ю телеканалу «Росія 1». — Досі ми цього не робили, не застосовували, і в нас не було такої необхідності, незважаючи на відомий брак у певний період часу і у нас також боєприпасів, але ми цього не робили.

Але, звичайно, якщо вони будуть застосовуватися проти нас, — ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії, — заявив він.

Кремлівський диктатор також припустив, що західні союзники вирішили постачати українським військам касетні боєприпаси «не від хорошого життя, бо мають дефіцит боєприпасів взагалі».

Як зазначає «Агентство», злочином у лютому 2022 року називала застосування касетних боєприпасів Джен Псакі, яка на той час обіймала посаду прес-секретаря Білого дому. Псакі говорила про використання таких боєприпасів росією та проти мирного населення.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть касетні боєприпаси, на початку липня.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що касетні боєприпаси будуть використовуватися лише для військових цілей на окупованих частинах країни. Зеленський наголосив, що «росія використовує їх постійно на нашій території».

Міністр оборони рф сергій шойгу раніше брехав, що росія не використовувала в Україні касетні боєприпаси, але готова це робити, якщо їх застосовуватимуть українські війська.

Правозахисні організації стверджують, що під час бойових дій росіяни в Україні касетні боєприпаси застосовували.

Командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси.