США предоставили Украине кассетные боеприпасы, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive

https://racurs.ua/n185075-ukraina-uje-poluchila-ot-ssha-kassetnye-boepripasy-tarnavskiy.html

Ракурс

Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але ще їх не використовувала.

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Командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський заявив про це в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Ми щойно отримали їх і ще не використовували, але вони можуть радикально змінити (поле бою — ред.), — наголосив Тарнавський.

Ворог також розуміє, що отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу. Ворог відмовиться від тієї частини місцевості, де є можливість їх використовувати, — додав він.

Тарнавський зазначив, що касетні боєприпаси — це «дуже потужна зброя». За його словами, найвище військове командування ухвалюватиме рішення «ділянку території, де ці боєприпаси можна використати»

Росіяни думають, що ми будемо використовувати її на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже стурбовані, — наголосив він.

Джерело: CNN