На Крымском мосту упал пролет - что известно на данный момент

https://racurs.ua/n185179-na-krymskom-mostu-upal-prolet-chto-izvestno-na-dannyy-moment-foto.html

Ракурс

Вибух на Кримському мосту стався минулої ночі. «Надзвичайна подія» відбулася о 3.04 та 3.20 — вибухи чули у різних районах тимчасово окупованої Керчі. Зі слів представника окупаційної російської влади півострова Сергія Аксьонова, на Кримському мосту «відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори». Пропагандистські ЗМІ росії повідомляють, що внаслідок падіння прольоту є загиблі.

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Людей закликали утриматися від поїздок мостом.

За даними Телеграм-каналів, очевидці чули звуки вибухів. Також у соцмережах публікують фото наслідків ймовірного вибуху.

Офіційно вже відомо про двох загиблих — чоловіка і жінку з Бєлгородської області.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зауважили, що причини подій на Кримському мосту не коментують. Але нагадали слова очільника ГУР Кирила Буданова про те, що «Кримський міст — конструкція там зайва». Також вчора ввечері командувач Сухопутних військ Сирський написав, що для «окупантів „колискова“ вже готується».