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На Кримському мосту “впав” проліт - що відомо на цей момент
На Кримському мосту «впав» проліт — що відомо на цей момент (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185179-na-krymskomu-mostu-vpav-prolit-scho-vidomo-na-cey-moment-foto.htmlРакурс
Вибух на Кримському мосту стався минулої ночі. «Надзвичайна подія» відбулася о 3.04 та 3.20 — вибухи чули у різних районах тимчасово окупованої Керчі. Зі слів представника окупаційної російської влади півострова Сергія Аксьонова, на Кримському мосту «відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори». Пропагандистські ЗМІ росії повідомляють, що внаслідок падіння прольоту є загиблі.
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Людей закликали утриматися від поїздок мостом.
За даними Телеграм-каналів, очевидці чули звуки вибухів. Також у соцмережах публікують фото наслідків ймовірного вибуху.
Офіційно вже відомо про двох загиблих — чоловіка і жінку з Бєлгородської області.
В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зауважили, що причини подій на Кримському мосту не коментують. Але нагадали слова очільника ГУР Кирила Буданова про те, що «Кримський міст — конструкція там зайва». Також вчора ввечері командувач Сухопутних військ Сирський написав, що для «окупантів „колискова“ вже готується».
Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони, — зазначив речник української розвідки Андрій Юсов про пошкодження Кримського мосту у коментарі для «Суспільного».