ВСУ продолжают освобождать территории, рф наступает под Купянском - Маляр

https://racurs.ua/n185183-vsu-prodoljaut-osvobojdat-territorii-rf-nastupaet-pod-kupyanskom-malyar.html

Ракурс

Збройні сили України за минулий тиждень, внаслідок покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку, звільнили 7 кв. км території. Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв. км.

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Про це 17 липня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку Харківщини, — додала Маляр.

З її слів, на Півдні Сили оборони ведуть наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. В районі населених пунктів П’ятихатки і Грозове захисники України мали успіх. На певних ділянках є просування вглиб ворожих сил від лінії нашої оборони. Звільнені території за тиждень збільшено на 10,9 кв. км.

Загалом просування з часу наступу на півдні становить 9,25 км, звільнена площа складає 179,5 кв. км. За останній тиждень на таврійському напрямку було знищено 134 одиниці ворожого озброєння та військової техніки рф, 36 складів боєприпасів і два склади з пально-мастильними матеріалами.