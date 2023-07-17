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СБУ официально прокомментировала удар по Крымскому мосту
СБУ официально прокомментировала удар по Крымскому мостуhttps://racurs.ua/n185188-sbu-oficialno-prokommentirovala-udar-po-krymskomu-mostu.htmlРакурс
Служба безпеки України заявила, що розкриє всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги нашої країни у повномасштабній війні проти росії.
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Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження, — сказав Дехтяренко у коментарі для «РБК-Україна».
Він нагадав, що в одному з інтерв’ю голова спецслужби Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати ворожі логістичні шляхи.
Водночас Кримський міст є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російського війська.
Раніше у соцмережах СБУ з’явився кумедний коментар щодо вибуху на Кримському мосту.
Нагадуємо, що раніше українські ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомляли, що нічна атака на Кримський міст — це ймовірно спецоперація СБУ та ВМС, в якій використовувалися надводні дрони.
У ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Попередньо, один проліт мосту в бік Тамані зруйновано, ще один у напрямку Керчі — пошкоджено.