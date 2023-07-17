Прокопенко встретился с личным составом «Азова» - возвращается в строй

https://racurs.ua/n185189-prokopenko-vstretilsya-s-lichnym-sostavom-azova-vozvraschaetsya-v-stroy-foto.html

Ракурс

Командир бригади Національної гвардії «Азов», підполковник Денис Прокопенко (псевдо Редіс) після повернення з Туреччини зустрівся з особовим складом та має намір найближчим часом взятися до виконання службових обов’язків.

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Про це йдеться у Facebook-повідомленні «Азову».

Перебуваючи у полоні, я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать «Азову», — вказав Прокопенко.

Наразі Редіс проходить реабілітацію та «найближчим часом приступить до виконання службових обов’язків». Під час зустрічі із захисниками України він наголосив, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.

Нагадаємо, 8 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються військові командири, які захищали «Азовсталь», а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні. Того ж дня ввечері Зеленський разом із командирами захисників «Азовсталі» приїхали до Львова. У Львові Прокопенко заявив, що повернеться на фронт.