ГУР: Катастрофа МН17 - военное преступление россии

https://racurs.ua/n185193-gur-katastrofa-mn17-voennoe-prestuplenie-rossii.html

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Катастрофа рейсу МН17 17 липня 2014 року ― воєнний злочин росії. Дев’ять років тому, застосувавши ракету «земля-повітря» із російського ЗРК «Бук» на окупованій території Донецької області, держава-агресор рф збила пасажирський літак, який летів із Амстердама в Куала-Лумпур.

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У дев’яті роковини катастрофи МН17 вшановуємо пам’ять знищених росією 298 людей ― пасажирів та членів екіпажу. Якби не розпочата росією війна, громадяни Нідерландів, Малайзії, Австралії, Індонезії, Великої Британії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади та Нової Зеландії могли б жити ― так само, як і вбиті за девять років агресії українці, — йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

В Окружному суді Гааги вже оголосили вирок виконавцям злочину та зафіксували обставини його вчинення.

москва досі продовжує свою смертоносну політику: масові вбивства цивільних, викрадення та депортація українських дітей, екоцид внаслідок підриву Каховської ГЕС, безвідповідальний ядерний шантаж. Божевільна поведінка, нехтування всіма нормами міжнародного права та загальнолюдських чеснот доводять, що нинішня росія ― проблема для всього світу, — нагадали у ГУР.

В українській розвідці переконані, що доведення агресора до паралічу та справедливого покарання має стати справою честі для усіх вільних націй.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України, чиї співробітники доклали зусиль для збору доказів причетності росії до збиття «Боїнга», нагадує ― відповідальності за цей воєнний злочин, як і за тисячі інших жахливих дій, московії не уникнути.