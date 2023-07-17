Hyundai поможет восстановить аэропорт "Борисполь" после войны

https://racurs.ua/n185195-hyundai-pomojet-vosstanovit-aeroport-borispol-posle-voyny.html

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Південнокорейська компанія Hyundai Engineering and Construction допоможе з відбудовою міжнародного аеропорту «Бориспіль» після закінчення війни.

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Про це повідомляє The Korea Herald.

Згідно з угодою, яку компанія уклала з аеропортом «Бориспіль», Hyundai відновить посадкові смуги та збудує новий вантажний термінал. Зараз компанія проводить техніко-економічне обґрунтування вантажного термінала.

Hyundai E&C співпрацюватиме з Україною для відновлення не лише транспортної інфраструктури країни, включно з аеропортами та залізницями, але й енергетичної інфраструктури, — зауважив гендиректор Hyundai E&C Юн Йонг Джун.

Компанія використовуватиме свої технології та досвід, накопичений під час участі в будівельних проектах у міжнародному аеропорту Інчхон, сінгапурському аеропорту Чангі та міжнародному аеропорту Чінчеро в Перу.

Будівництво розпочнеться після закінчення повномасштабної війни з росією.

У компанії також наголосили, що готові взяти участь і в інших проектах відбудови транспортної інфраструктури України.

Нагадаємо, в Україні запустять платформу для відстежування витрат на відновлення.