Австралиец и пес 60 дней жили в Тихом океане — спасала сырая рыба и дождь

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Моряк із Сіднея прожив два місяці на човні в Тихому океані разом зі своїм псом. Вони їли сиру рибу та пили дощову воду. У квітні 51-річний Тім Шеддок і його собака Белла вирушили з Мексики у Французьку Полінезію, але за кілька тижнів потрапили у шторм, внаслідок якого човен зазнав пошкоджень. Відтоді моряк разом з псом дрейфували в океані впродовж двох місяців.

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Про це пише BBC.

Цього тижня їх помітив гелікоптер біля узбережжя Мексики. Лікар на борту траулера, що врятував мандрівників, сказав журналістам, що чоловік «стабільний і здоровий».

Я пройшов через дуже важкі випробування… Мені просто потрібен відпочинок і хороша їжа, тому що я довгий час був один у морі. В іншому стан здоровʼя дуже добрий, — сказав Шеддок.

Він додав, що рибальство допомогло йому вижити. Моряк ховався від сонця під навісом свого човна.

Зараз траулер повертається до Мексики, де Шеддок пройде додаткове медичне обстеження.