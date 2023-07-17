Россияне бегут из Крыма через Украину, в оккупированных регионах образовались многокилометровые пробки (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n185210-rossiyane-begut-iz-kryma-cherez-ukrainu-v-okkupirovannyh-regionah-obrazovalis-mnogokilometrovye.html

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На трасі, що сполучає анексовані Крим та Херсонську область, утворилися багатокілометрові пробки.

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Як повідомляє кореспондент пропагандистського «РІА новини», затори на ділянці до Криму з Мелітополя й назад сягають від чотирьох до шести кілометрів.

Також затори утворилися на Керченській поромній переправі — у напрямку Криму до Краснодарського краю. За даними Shot, люди чекають на свою чергу по кілька годин.

Уранці 17 липня на Кримському мосту стався вибух. Його закрили для автотранспорту.

Україна офіційно не підтверджувала причетність до вибуху. При цьому джерела кількох медіа заявляли, що вибух був спільною операцією Служби безпеки України та Військово-морських сил України.