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Ракурс
Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины

18 июл 2023, 16:40
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Іран заявив про підтримку територіальної цілісності України. Офіційний Тегеран виступає за завершення повномасштабної війни країни-терористки росії проти України шляхом політичного врегулювання.


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Про це заявив голова МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян, пише «Еспресо».

Щодо України, ми віримо у територіальну цілісність кожної країни, включаючи Україну, яка має бути пріоритетом усіх країн на основі міжнародного права. І, звичайно ж, ми продовжуємо наголошувати на закінченні війни шляхом політичного діалогу, — сказав дипломат.

Разом з тим, це не заважає Ірану постачати росії ударні дрони Shahed. У травні видання CNN зазначало, що Тегеран постачає москві через Каспійське море усе більше боєприпасів, а Захід не може цьому перешкодити. 5 червня у ЗМІ потрапив контракт про закупівлю рф в Ірану артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру.

9 червня у Білому домі заявили, що Іран планує збудувати в рф завод безпілотників.

Источник: Ракурс


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