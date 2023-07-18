Близ оккупированной Феодосии раздался взрыв

https://racurs.ua/n185242-bliz-okkupirovannoy-feodosii-razdalsya-vzryv-foto.html

Ракурс

Біля тимчасово окупованої Феодосії 18 липня пролунав вибух. За даними українських моніторингових груп, йдеться про роботу ворожої російської ППО на східному узбережжі Криму.

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Підконтрольна країні-агресору росії маріонеткова влада Криму поки ситуацію не коментувала. Перевірити ці дані за допомогою незалежних джерел неможливо.

Як вказують «Крим.Реалії», звук вибуху було чутно у селищі Радянське, розташованому за 60 км від Феодосії.

Окрім цього, російські телеграм-канали також повідомляють, що від вибуху тремтіли шибки і спрацювала сигналізація на автомобілях у Коктебелі.