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Ракурс
Біля окупованої Феодосії пролунав вибух

Біля окупованої Феодосії пролунав вибух (ФОТО)

18 лип 2023, 17:40
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Біля тимчасово окупованої Феодосії 18 липня пролунав вибух. За даними українських моніторингових груп, йдеться про роботу ворожої російської ППО на східному узбережжі Криму.


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Підконтрольна країні-агресору росії маріонеткова влада Криму поки ситуацію не коментувала. Перевірити ці дані за допомогою незалежних джерел неможливо.

Як вказують «Крим.Реалії», звук вибуху було чутно у селищі Радянське, розташованому за 60 км від Феодосії.

Окрім цього, російські телеграм-канали також повідомляють, що від вибуху тремтіли шибки і спрацювала сигналізація на автомобілях у Коктебелі.

Джерело: Ракурс


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