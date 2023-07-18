Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
США выделят ВСУ новую военную помощь на 1,3 млрд долларов — Reuters

США выделят ВСУ новую военную помощь на 1,3 млрд долларов — Reuters

18 июл 2023, 17:58
999

Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про надання Збройним силам України нового пакету військової допомоги на суму 1,3 млрд дол.


.

За словами однієї з офіційних осіб США, пакет озброєнь, про який раніше не повідомляли, охоплює засоби протиповітряної оборони, системи протидії дронам, безпілотники, що вибухають, і боєприпаси, — пише Reuters.

Вашингтон використовує кошти в межах своєї програми «Ініціатива сприяння безпеці України» (USAI), що дає змогу адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю в промисловості, а не вилучати її із запасів США.

Нагадаємо, серед систем і боєприпасів, які США планують закупити для України, є засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies під назвою VAMPIRE. Також можуть бути включені два різних типи баражуючих боєприпасів — дрон Phoenix Ghost виробництва AVEVEX і Switchblade виробництва AeroVironment Inc.

Київ отримає значну кількість протибезпілотних систем виробництва австралійської DroneShield Ltd, а також радари, датчики і системи аналізу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров