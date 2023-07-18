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США виділять ЗСУ нову військову допомогу на 1,3 млрд доларів — Reuters

США виділять ЗСУ нову військову допомогу на 1,3 млрд доларів — Reuters

18 лип 2023, 17:58
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Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про надання Збройним силам України нового пакету військової допомоги на суму 1,3 млрд дол.


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За словами однієї з офіційних осіб США, пакет озброєнь, про який раніше не повідомляли, охоплює засоби протиповітряної оборони, системи протидії дронам, безпілотники, що вибухають, і боєприпаси, — пише Reuters.

Вашингтон використовує кошти в межах своєї програми «Ініціатива сприяння безпеці України» (USAI), що дає змогу адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю в промисловості, а не вилучати її із запасів США.

Нагадаємо, серед систем і боєприпасів, які США планують закупити для України, є засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies під назвою VAMPIRE. Також можуть бути включені два різних типи баражуючих боєприпасів — дрон Phoenix Ghost виробництва AVEVEX і Switchblade виробництва AeroVironment Inc.

Київ отримає значну кількість протибезпілотних систем виробництва австралійської DroneShield Ltd, а також радари, датчики і системи аналізу.

Джерело: Ракурс


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