Десантники из ударных беспилотников уничтожили технику рф на фронте

https://racurs.ua/n185245-desantniki-iz-udarnyh-bespilotnikov-unichtojili-tehniku-rf-na-fronte-video.html

Ракурс

Успішне бойове застосування ударних безпілотників по військовій техніці окупаційної армії росії підрозділами 82-ї Окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України на одному з напрямків фронту показали на відео.

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Відеозапис 18 липня оприлюднила прес-служба бригади і Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

На відео зафіксовано як десантники знищують ворожу техніку.