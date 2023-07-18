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Ракурс
Десантники из ударных беспилотников уничтожили технику рф на фронте

Десантники из ударных беспилотников уничтожили технику рф на фронте (ВИДЕО)

18 июл 2023, 18:40
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Успішне бойове застосування ударних безпілотників по військовій техніці окупаційної армії росії підрозділами 82-ї Окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України на одному з напрямків фронту показали на відео.


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Відеозапис 18 липня оприлюднила прес-служба бригади і Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

На відео зафіксовано як десантники знищують ворожу техніку.

Источник: Ракурс


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