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Ракурс
Десантники з ударних безпілотників знищили техніку рф на фронті

Десантники з ударних безпілотників знищили техніку рф на фронті (ВІДЕО)

18 лип 2023, 18:40
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Успішне бойове застосування ударних безпілотників по військовій техніці окупаційної армії росії підрозділами 82-ї Окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України на одному з напрямків фронту показали на відео.


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Відеозапис 18 липня оприлюднила прес-служба бригади і Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

На відео зафіксовано як десантники знищують ворожу техніку.

Джерело: Ракурс


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