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Десантники з ударних безпілотників знищили техніку рф на фронті
Десантники з ударних безпілотників знищили техніку рф на фронті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185245-desantnyky-z-udarnyh-bezpilotnykiv-znyschyly-tehniku-rf-na-fronti-video.htmlРакурс
Успішне бойове застосування ударних безпілотників по військовій техніці окупаційної армії росії підрозділами 82-ї Окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України на одному з напрямків фронту показали на відео.
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Відеозапис 18 липня оприлюднила прес-служба бригади і Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
На відео зафіксовано як десантники знищують ворожу техніку.