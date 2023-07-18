До 100 машин - друга за день колона “вагнерівців” вже у білорусі

https://racurs.ua/ua/n185244-do-100-mashyn-druga-za-den-kolona-vagnerivciv-vje-u-bilorusi-foto.html

Ракурс

Вже п’ята колона російських бойовиків з так званої ПВК «Вагнер» 18 липня прибула до білорусі.

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Про це повідомила сьогодні моніторингова група «Беларускі Гаюн».

За день до білорусі прибула друга колона з найманцями Пригожина. За нашими даними, у ній 90−100 одиниць техніки, вона більша, аніж попередня, помічена сьогодні (у вівторок — ред.) вранці. Колона рухається за маршрутом від кордону з рф (КПП Дубовичка) трасою Р43 і далі М5 у напрямку Осиповичів, — йдеться у повідомленні.

За нашими даними, колона з’їжджає з траси М5 у селі Цель, де розташований табір «вагнерівців». Машини в колоні пересуваються на номерах терористичних Л/ДНР і росії, інколи взагалі без номерів.

В колоні є різна пасажирська техніка — «буханки», пікапи з відкритими багажниками, пасажирські автобуси, фури, легкові авто. Також є кілька бензовозів і Урали з причепами.

Бойовиків супроводжує білоруська ДАІ.

Нагадаємо, на машинах «вагнерівців» прикріплені білі аркуші з цифрами. Зважаючи на все, це нумерація машин у колоні. Раніше у вівторок до наметового табору в селі Цель прибула четверта велика колона найманців ПВК «Вагнер», куди входили 80 машин різних модифікацій.