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Ракурс
Зеленский согласовал демобилизацию воинов, чьи родственники погибли или пропали без вести

Зеленский согласовал демобилизацию воинов, чьи родственники погибли или пропали без вести

18 июл 2023, 20:40
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Законопроект про розширення переліку права на демобілізацію (№ 8009) підписав президент Володимир Зеленський. Тепер додатковою підставою звільнення з військової служби вважатиметься загибель близьких родичів (чоловіка, дружини, сина, доньки, батька, матері, діда, бабусі або рідного (повнорідного, неповнорідного брата чи сестри) або зникнення безвісти після повномасштабного вторгнення росії.


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На сайті Верховної Ради вказано, що законопроект № 8009 щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану «повернуто з підписом президента України».

Закон розширює правові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовців.

Нагадаємо, 3 травня парламент дав дозвіл на звільнення з військової служби мобілізованих і контрактників, у яких близькі родичі загинули на війні, чи зникли безвісти.

Источник: Ракурс


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