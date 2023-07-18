Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський погодив демобілізацію воїнів, чиї родичі загинули або зникли безвісти

Зеленський погодив демобілізацію воїнів, чиї родичі загинули або зникли безвісти

18 лип 2023, 20:40
999

Законопроект про розширення переліку права на демобілізацію (№ 8009) підписав президент Володимир Зеленський. Тепер додатковою підставою звільнення з військової служби вважатиметься загибель близьких родичів (чоловіка, дружини, сина, доньки, батька, матері, діда, бабусі або рідного (повнорідного, неповнорідного брата чи сестри) або зникнення безвісти після повномасштабного вторгнення росії.


.

На сайті Верховної Ради вказано, що законопроект № 8009 щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану «повернуто з підписом президента України».

Закон розширює правові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовців.

Нагадаємо, 3 травня парламент дав дозвіл на звільнення з військової служби мобілізованих і контрактників, у яких близькі родичі загинули на війні, чи зникли безвісти.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів