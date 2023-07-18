Країни Бенілюксу нададуть ЗСУ бронетранспортери M113

https://racurs.ua/ua/n185250-krayiny-beniluksu-nadadut-zsu-bronetransportery-m113.html

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Нідерланди, Бельгія та Люксембург найближчим часом відправлять Збройним силам України відремонтовані гусеничні бронетранспортери М113.

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Про це сьогодні повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

БТРи будуть придбані в промисловості й відремонтовані. Разом із технікою Київ також отримає необхідні запчастини. Кількість БТР і терміни їхнього надання Україні наразі не розголошуються, але вказується, що це станеться «впродовж наступних кількох місяців».

Цією безоплатною допомогою ми показуємо, що продовжуємо підтримувати Україну проти російської агресії, — зазначили у спільній заяві міністри оборони Бельгії Людивін Дедондер, Нідерландів Кайса Оллонгрен та Люксембургу Франсуа Бауш.

БТР M113 використовуються арміями багатьох країн світу для переміщення піхотинців на полі бою з однієї точки в іншу. БТР оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Додатково на них можна розмістити кулемети.

Нагадаємо, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1,3 млрд дол. Він включатиме протидронові системи VAMPIRE, ударні безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade, а також «значну кількість систем протидії дронам», радари, датчики й аналітичні системи.