Наступ рф на Куп’янському напрямку наразі безуспішний — Маляр

https://racurs.ua/ua/n185249-nastup-rf-na-kup-yanskomu-napryamku-narazi-bezuspishnyy-malyar.html

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Наступ окупаційної армії росії на Куп’янському напрямку у Харківській області наразі безуспішний. Про це сьогодні повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці, — вказала Маляр.

Російські військові перейшли в наступ на цьому напрямку напередодні.

З її слів, на південному фаланзі довкола Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, зафіксовано просування наших військ. На північному фланзі тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кілька днів тому армія рф перейшла у наступ на Куп’янському напрямку. Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський вказав, що в районі Куп’янська росіяни прагнуть розгромити наші війська. За його словами, росія активно перекидає додаткові сили в район Бахмута, щоб зупинити наступ ЗСУ.