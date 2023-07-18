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Ракурс
Зачистку бліндажів рф після штурму під Бахмутом показали ЗСУ

Зачистку бліндажів рф після штурму під Бахмутом показали ЗСУ (ВІДЕО)

18 лип 2023, 19:40
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Після штурму позицій окупаційної армії росії під Бахмутом воїни Збройних сил України провели зачистку ворожих бліндажів.


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Бійці проводять перевірку місцевості, здійснюють дозачистку бліндажів противника та поповнюють знахідками арсенал трофейної зброї. Працюють штурмовики 1-ї роти 2-го штурмового батальйону, — йдеться у повідомленні 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ.

Нагадаємо, 3 ОШБр — підрозділ сформований ветеранами «АЗОВу» 24 лютого 2022 року, який нині виконує завдання по захисту територіальної цілісності країни від російського агресора.

Джерело: Ракурс


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