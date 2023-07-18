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Зачистку бліндажів рф після штурму під Бахмутом показали ЗСУ
Зачистку бліндажів рф після штурму під Бахмутом показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185248-zachystku-blindajiv-rf-pislya-shturmu-pid-bahmutom-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Після штурму позицій окупаційної армії росії під Бахмутом воїни Збройних сил України провели зачистку ворожих бліндажів.
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Бійці проводять перевірку місцевості, здійснюють дозачистку бліндажів противника та поповнюють знахідками арсенал трофейної зброї. Працюють штурмовики 1-ї роти 2-го штурмового батальйону, — йдеться у повідомленні 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ.
Нагадаємо, 3 ОШБр — підрозділ сформований ветеранами «АЗОВу» 24 лютого 2022 року, який нині виконує завдання по захисту територіальної цілісності країни від російського агресора.