Ночью россия атаковала Житомирскую область дронами-камикадзе. Фото:

https://racurs.ua/n185260-vrag-atakoval-shahedami-jitomirschinu-est-razrusheniya.html

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Житомирська область опинилася під атакою російських дронів-камікадзе.

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У середу, 19 липня, під ранок Житомирщина опинилася під ударами «Шахедів». За попередньою інформацією внаслідок удару БПЛА постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств. Про це голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив у Telegram.

Зазначається, що на місці події працюють всі екстрені служби. Поки відсутня інформація про наявність жертв, але інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, ніч в Україні 19 липня була неспокійною. Ворог масовано атакував крилатими ракетами та безпілотниками. Найскладнішою ситуація була на Одещині, ППО там працювала на повну силу. Також була атаки БПЛА на Київ, але всі повітряні цілі знищили ще на підльоті.