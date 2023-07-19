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Ракурс

Враг нанес удар по курортному Коблево, есть пострадавшие (ВИДЕО)

19 июл 2023, 11:18
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Курортне місто Коблево Миколаївської області вночі 19 липня було атаковане російськими ударними дронами.


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Під ворожий обстріл потрапила рекреаційна інфраструктура міста в прибережній зоні, були руйнування, виникла пожежа. Постраждали двоє осіб, одну з них довелося госпіталізувати. Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на Миколаївщині під обстріл окупантів потрапили вогнеборці-доброводьці. Рятувальники прибули на місце руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. Вогонь охопив значну площу, тож вогнеборці приборкували пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки.

Вибухова хвиля пошкодила поряд розташовані будівлі, а також автомобіль СПО «Коблеве». На щастя, рятувальники не постраждали.

В оперативному командуванні «Південь» заявили, в небі над Миколаївською областю було збито два «Шахеди». Внаслідок повітряних боїв, падіння уламків зайнялись та пошкоджені об'єкти рекреаційної інфраструктури.

Ворог завдав удару по курортному Коблево. Фото: ДСНС

Ворог завдав удару по курортному Коблево. Фото: ДСНС

Ворог завдав удару по курортному Коблево. Фото: ДСНС

Нагадаємо, під ранок 19 липня росіяни атакували ударними дронами «Шахед» Житомирську область. БПЛА влучили в інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств.

Источник: Ракурс


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