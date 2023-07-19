Ворог завдав удару по курортному Коблево, є постраждалі. Фото:

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Ракурс

Курортне місто Коблево Миколаївської області вночі 19 липня було атаковане російськими ударними дронами.

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Під ворожий обстріл потрапила рекреаційна інфраструктура міста в прибережній зоні, були руйнування, виникла пожежа. Постраждали двоє осіб, одну з них довелося госпіталізувати. Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на Миколаївщині під обстріл окупантів потрапили вогнеборці-доброводьці. Рятувальники прибули на місце руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. Вогонь охопив значну площу, тож вогнеборці приборкували пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки.

Вибухова хвиля пошкодила поряд розташовані будівлі, а також автомобіль СПО «Коблеве». На щастя, рятувальники не постраждали.

В оперативному командуванні «Південь» заявили, в небі над Миколаївською областю було збито два «Шахеди». Внаслідок повітряних боїв, падіння уламків зайнялись та пошкоджені об'єкти рекреаційної інфраструктури.

Нагадаємо, під ранок 19 липня росіяни атакували ударними дронами «Шахед» Житомирську область. БПЛА влучили в інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств.