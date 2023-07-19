Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия ударов по Одесской области раскрыли военные. Фото: Думская
Основные цели оккупантов в Одесской области во время ночной атаки назвали в ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/n185264-osnovnye-celi-okkupantov-v-odesskoy-oblasti-vo-vremya-nochnoy-ataki-nazvali-v-ova-foto.htmlРакурс
Російські окупанти вночі 19 липня влаштували масовану атаку з повітря на Одеську область.
.
Основними цілями для ворожих ракет стали портова та критична інфраструктура. Ворог з Криму атакував ракетами «Онікс», а авіація завдала удару ракетами Х-59 та Х-22. Водночас були запущені й ударні дрони «Shahed-136».
Сили ППО збили ракету Х-59 на підльоті до берега, вона впала в одному з кварталів Одеси. Внаслідок цього утворилася велика вирва, а вибухова хвиля пошкодила кілька будівель навколо. Троє мирних мешканців дістали травми.
«Онікси» та Х-22 влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження. Там зайнялася пожежа, але інформація про постраждалих не надходила.
А в Одеському районі сталося влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях — із тютюном і фейєрверками. Пожежні ліквідують пожежу площею понад 3000 кв. м.
У небі над Одеською областю збили вісім дронів Shahed-13, але внаслідок повітряних боїв та падіння уламків зайнялись та пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади, постраждало двоє цивільних.
Крім того, через вибухи й роботу ППО вибухова хвиля пошкодила кілька багатоквартирних будинків в Одесі. За медичною допомогою звернулися щонайменше шестеро одеситів, серед яких і дев’ятирічний хлопчик.
Каховская ГЭС: Для того, чтобы нанести такие разрушения, нужен доступ и подготовка, это делали военные профессионалы — Юрий Ландау, АО «Укргидропрект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...