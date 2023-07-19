Наслідки ударів по Одещині розкрили військові. Фото: Думська

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Російські окупанти вночі 19 липня влаштували масовану атаку з повітря на Одеську область.

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Основними цілями для ворожих ракет стали портова та критична інфраструктура. Ворог з Криму атакував ракетами «Онікс», а авіація завдала удару ракетами Х-59 та Х-22. Водночас були запущені й ударні дрони «Shahed-136».

Сили ППО збили ракету Х-59 на підльоті до берега, вона впала в одному з кварталів Одеси. Внаслідок цього утворилася велика вирва, а вибухова хвиля пошкодила кілька будівель навколо. Троє мирних мешканців дістали травми.

«Онікси» та Х-22 влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження. Там зайнялася пожежа, але інформація про постраждалих не надходила.

А в Одеському районі сталося влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях — із тютюном і фейєрверками. Пожежні ліквідують пожежу площею понад 3000 кв. м.

У небі над Одеською областю збили вісім дронів Shahed-13, але внаслідок повітряних боїв та падіння уламків зайнялись та пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади, постраждало двоє цивільних.

Крім того, через вибухи й роботу ППО вибухова хвиля пошкодила кілька багатоквартирних будинків в Одесі. За медичною допомогою звернулися щонайменше шестеро одеситів, серед яких і дев’ятирічний хлопчик.