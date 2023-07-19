Испания анонсировала передачу ВСУ еще партии танков Leopard 2. Фото:

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Ракурс

Бойові танки Leopard 2 продовжують прибувати до України.

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Зокрема, Іспанія відправить в Україну останні чотири танки Leopard 2, які ще не були доставлені. Вони прибудуть до України морем наступного тижня. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє Europa Press.

Також іспанці цього літа передадуть Україні 10 бронетранспортерів після капремонтів та кілька броньованих всюдиходів, вантажівок та машин швидкої допомоги.

Також Роблес зазначила, що ЗСУ отримають посилений польовий госпіталь з можливостями екстреної хірургії, необхідними післяопераційними приміщеннями, аптекою, стерилізацією, лабораторією та двома модулями госпіталізації. Очікуйтеся, що цей госпіталь надійде за кілька днів.

А 18 липня повернулися українські лікарі та персонал тилового забезпечення, які після двотижневої інтенсивної підготовки у Сарагосі готові розгорнути, налаштувати та керувати цим госпіталем на фронті.

Нагадаємо, в Європейському Союзі розглядають можливість створення спеціального фонду для підтримки ЗСУ на наступні чотири роки на загальну суму до 20 млрд євро.

Джерело: Europa Press