Євросоюз планує створити фонд підтримки ЗСУ на 20 млрд євро. Фото:

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Європейський Союз може фінансово підтримувати Збройні сили України упродовж кількох років.

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У ЄС розглядають можливість створення спеціального фонду для підтримки української армії на наступні чотири роки на загальну суму до 20 млрд євро. Брюссель безпосередньо не купуватиме озброєння для ЗСУ, але допоможе країнам покрити власні витрати на закупівлю і передачу таких товарів, як боєприпаси, ракети та танки. Це також допоможе оплатити навчання українських військових. Про це повідомило Politico із посиланням на п’ять поінформованих дипломатів.

Зазначається, що європейські дипломати та Європейська служба зовнішніх справ розробили план, який пропонує низку зобов’язань у сфері безпеки, які ЄС може взяти на себе перед Україною в найближчі роки. Ця ідея доповнює пропозицію Євросоюзу виділити 50 млрд євро на невійськову допомогу Україні в період між 2024 і 2027 роками.

За інформацією ЗМІ, нова пропозиція щодо військового фінансування була надіслана країнам ЄС для ознайомлення у понеділок, 17 липня. Очікується, що 20 липня її розглянуть глави МЗС Євросоюзу. Цей документ європейці планують ухвалити до початку осені.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що США найближчими днями оголосять про надання ЗСУ нового пакету військової допомоги на суму 1,3 млрд дол. Україна отримає засоби протиповітряної оборони, системи протидії дронам, безпілотники, що вибухають, і боєприпаси.

Джерело: Politico