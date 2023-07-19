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Украина получит новый пакет военной помощи от США, фото: ТСН

Новый пакет военной помощи Украине объявили США — детали

19 июл 2023, 20:40
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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 1,3 млрд дол.


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Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється на сайті Пентагону.

Зазначається, що цей пакет допомоги, який включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, буде надано в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). USAI — це повноваження, згідно з якими США закуповують обладнання у промисловості чи партнерів для подальшого відправлення в Україну.

У новий пакет допомоги увійшли:

  • чотири передові зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси;
  • артилерійські снаряди калібру 152 мм;
  • обладнання для розмінування;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
  • 150 бензовозів;
  • 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
  • 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
  • обладнання для безпеки портів і гаваней;
  • тактичні захищені системи зв’язку;
  • навчання, технічне обслуговування та інша підтримка.

Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами з метою надання Україні спроможностей для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі, — наголошують у Пентагоні.

Источник: Ракурс


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