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Украина получит новый пакет военной помощи от США, фото: ТСН
Новый пакет военной помощи Украине объявили США — деталиhttps://racurs.ua/n185280-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-obyavili-ssha-detali.htmlРакурс
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 1,3 млрд дол.
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Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється на сайті Пентагону.
Зазначається, що цей пакет допомоги, який включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, буде надано в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). USAI — це повноваження, згідно з якими США закуповують обладнання у промисловості чи партнерів для подальшого відправлення в Україну.
У новий пакет допомоги увійшли:
- чотири передові зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси;
- артилерійські снаряди калібру 152 мм;
- обладнання для розмінування;
- ракети з оптичним наведенням (TOW);
- безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
- 150 бензовозів;
- 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
- 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
- обладнання для безпеки портів і гаваней;
- тактичні захищені системи зв’язку;
- навчання, технічне обслуговування та інша підтримка.
Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами з метою надання Україні спроможностей для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі, — наголошують у Пентагоні.
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