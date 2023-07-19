Україна отримає новий пакет військової допомоги від США, фото: ТСН

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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 1,3 млрд дол.

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Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється на сайті Пентагону.

Зазначається, що цей пакет допомоги, який включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, буде надано в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). USAI — це повноваження, згідно з якими США закуповують обладнання у промисловості чи партнерів для подальшого відправлення в Україну.

У новий пакет допомоги увійшли:

чотири передові зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси;

артилерійські снаряди калібру 152 мм;

обладнання для розмінування;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);

високоточні авіаційні боєприпаси;

засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;

150 бензовозів;

115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;

обладнання для безпеки портів і гаваней;

тактичні захищені системи зв’язку;

навчання, технічне обслуговування та інша підтримка.