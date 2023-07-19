Українські артилеристи під Бахмутом знищили дві автівки російських окупантів, які зупинилися посеред дороги.

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Відповідне відео сьогодні, 19 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

Під Бахмутом окупанти на авто нахабно влаштували зустріч посеред дороги. За це порушення правил дорожнього руху їх негайно покарали бійці 2-го самохідного артилерійського дивізіону 30 ОМБр. Один влучний постріл — і дві машини розбиті! — вказано в описі відео.