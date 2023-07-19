Рашисти намагаються зомбувати українських школярів

https://racurs.ua/ua/n185278-80-ditey-vyvezly-z-luganschyny-zombuvaty-u-viyskoviy-akademiyi-v-rf-cns.html

Ракурс

Російські загарбники вивезли у військову академію в Костромі (рф) до 80 старшокласників з тимчасово окупованих територій Луганської області.

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Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що викрадені діти зараз проходять «військові збори» на полігоні військової академії військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та інженерних військ ім. с.к. тимошенка, що розташований у Костромській області у рф.