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Російські загарбники вивезли у військову академію в Костромі (рф) до 80 старшокласників з тимчасово окупованих територій Луганської області.
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Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що викрадені діти зараз проходять «військові збори» на полігоні військової академії військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та інженерних військ ім. с.к. тимошенка, що розташований у Костромській області у рф.
Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з ТОТ, але й зомбують їх агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх яничар, — наголошують у ЦНС.
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