Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской техники, скриншот видео
Под Бахмутом бойцы ВСУ точным выстрелом уничтожили автомобили врага (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185279-pod-bahmutom-boycy-vsu-tochnym-vystrelom-unichtojili-avtomobili-vraga-video.htmlРакурс
Українські артилеристи під Бахмутом знищили дві автівки російських окупантів, які зупинилися посеред дороги.
.
Відповідне відео сьогодні, 19 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.
Під Бахмутом окупанти на авто нахабно влаштували зустріч посеред дороги. За це порушення правил дорожнього руху їх негайно покарали бійці 2-го самохідного артилерійського дивізіону 30 ОМБр. Один влучний постріл — і дві машини розбиті! — вказано в описі відео.
Каховская ГЭС: Для того, чтобы нанести такие разрушения, нужен доступ и подготовка, это делали военные профессионалы — Юрий Ландау, АО «Укргидропрект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...