Труханову суд разрешил снять электронный браслет

Геннадий Труханов, фото: Υπουργείο Εξωτερικών

https://racurs.ua/n185283-truhanovu-sud-razreshil-snyat-elektronnyy-braslet.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не продовжив строки обов’язків, покладених на міського голову Одеси Геннадія Труханова у справі «Краяну».

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Про це сьогодні, 19 липня, повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Колегія суддів ВАКС не розглянула клопотання прокурора САП про продовження обов’язків, покладених на одного з обвинувачених у справі Одеського «Краяну», а саме міського голову Одеси, — зазначають у САП,

У антикорупційній прокуратурі нагадали, що 4 травня ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП про зміну запобіжного Труханову — на тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави.

Згодом за Труханова була внесена застава, тож на нього були покладені процесуальні обовʼязки, зокрема носіння електронного засобу контролю.

16 червня прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотанням про продовження строків обовʼязків. Проте суд не встиг розглянути указане клопотання у відповідні строки й строк дії обовʼязків у Труханова сплив 5 липня.