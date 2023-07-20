россия может обстреливать гражданские суда в Черном море, чтобы обвинить в этом Украину. Фото:

https://racurs.ua/n185291-rf-mojet-atakovat-grajdanskie-suda-v-chernom-more-chtoby-obvinit-v-etom-ukrainu-belyy-dom.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація може розширити свої цілі щодо українських зернових об'єктів, включивши в них напади на цивільні судна в Чорному морі.

.

Окупанти вже встановили додаткові морські міни на підходах до українських портів. Ворог може не лише атакували судна з українським збіжжям, але й інші цивільні судна. Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж, передає Reuters.

Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, спрямовані на те, щоб виправдати будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі й покласти провину за ці напади на Україну, — наголосив він.

Представник Білого дому нагадав, що 18 та 19 липня росіяни обстріляли українські експортні зернові порти в Одесі за допомогою ракет та безпілотників. Це призвело до руйнування сільськогосподарської інфраструктури та знищення 60 тис. т зерна.

Нагадаємо, 19 липня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Київ запропонував покласти новий маршрут для «зернової угоди» через територіальні води Румунії та Болгарії. Однак Україні необхідна допомога міжнародної спільноти, щоб не лише допомогти реалізувати такий сценарій, але й тиснути на росію для того, щоб упередити її можливі атаки на судна з зерном.

Джерело: Reuters