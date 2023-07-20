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Ракурс
Минкульт обратится в ЮНЕСКО по поводу повреждения украинских музеев во время ракетных атак в Одессе и Николаеве

Минкульт обратится в ЮНЕСКО по поводу повреждения украинских музеев во время ракетных атак в Одессе и Николаеве

20 июл 2023, 17:46
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Мінкульт звернеться до ЮНЕСКО з приводу пошкодження українських музеїв під час нічної ракетної атаки.


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Сьогодні вночі окупанти знову атакували Одесу та Миколаїв. В результаті — в Одесі пошкоджені будівлі низки музеїв та повністю знищено щонайменше одну пам‘ятку в Миколаєві, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Наразі відомо про пошкодження будівлі Одеського літературного музею, в Одеському археологічному музеї пошкоджені вікна та двері.

Внаслідок ракетного удару повністю знищено будівлю Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, котрий розташовувався в історичній будівлі — пам‘ятці архітектури місцевого значення.

Внаслідок російських обстрілів страждає об‘єкт Всесвітньої спадщини — історичний центр Одеси з портовою частиною.

Закликаю ЮНЕСКО все ж назвати ім’я агресора, вчергове переосмислити його роль в керівних органах організації та ефективність організації враховуючи фактор присутності там росії, — написав Ткаченко.

Источник: Ракурс


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