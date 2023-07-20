Мінкульт звернеться до ЮНЕСКО з приводу пошкодження українських музеїв під час ракетних атак в Одесі та Миколаєві

Мінкульт звернеться до ЮНЕСКО з приводу пошкодження українських музеїв під час ракетної атаки в Одесі

https://racurs.ua/ua/n185306-minkult-zvernetsya-do-unesko-z-pryvodu-poshkodjennya-ukrayinskyh-muzeyiv-pid-chas-raketnyh-atak.html

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Мінкульт звернеться до ЮНЕСКО з приводу пошкодження українських музеїв під час нічної ракетної атаки.

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Сьогодні вночі окупанти знову атакували Одесу та Миколаїв. В результаті — в Одесі пошкоджені будівлі низки музеїв та повністю знищено щонайменше одну пам‘ятку в Миколаєві, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Наразі відомо про пошкодження будівлі Одеського літературного музею, в Одеському археологічному музеї пошкоджені вікна та двері.

Внаслідок ракетного удару повністю знищено будівлю Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, котрий розташовувався в історичній будівлі — пам‘ятці архітектури місцевого значення.

Внаслідок російських обстрілів страждає об‘єкт Всесвітньої спадщини — історичний центр Одеси з портовою частиною.