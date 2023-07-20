Шеф белорусского Красного Креста угрожает Западу ядерным оружием

https://racurs.ua/n185311-shef-belorusskogo-krasnogo-kresta-ugrojaet-zapadu-yadernym-orujiem.html

Ракурс

Генеральний секретар Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов, який нещодавно потрапив у скандал із використанням Z-символіки під час поїздки на окупований росією Донбас, не лише не намагається якось виправдатися, а навпаки, продовжує робити скандальні для керівника такої організації висловлювання.

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У виступі в ефірі ОНТ 19 липня роздумував про можливості використання ядерної зброї, зовсім не з гуманітарних позицій:

Звичайно, та політика, яка була в Радянському Союзі, викликала багато суперечок, багато чуток. А вчинок Микити Хрущова, котрий раптово привіз на Кубу ядерну зброю, поставив, по-перше, безумовно, на межу ядерної війни все людство. І чітко показав, що Радянський Союз просто так у бірюльки, даруйте, не грає. Якщо треба — буде застосовано тактичну ядерну зброю. І тоді, даруйте, деякі люди з одного континенту сіли на свою попу і зрозуміли, що далі вже точно не можна. Тут ми більше включаємо політичні суперечки, шукаємо сліди Америки, Англії, Європи в тому, що відбувається. Хоча чого ще шукати? Напевно, навіть якщо напишуть письмово «так це ми», все одно російські фахівці перевірятимуть. Навіщо це треба? Я ні до чого не закликаю. Я досить прямолінійна людина, іноді страждаю за це. Проте речі треба називати своїми іменами. Можливо, все-таки варто людям натякнути, що ми не просто вам говоримо і попереджаємо, а ми це можемо зробити.

Раніше позитивно про розміщення ядерної зброї у білорусі зі словами, що, мовляв, «ця зброя змусить поважати наші інтереси, висловлювалася голова гомельської організації Білоруського Товариства Червоного Хреста Ганна Смоляк.

Раніше Шевцов заявив, що організація брала, бере, і братиме активну участь у вивезенні українських дітей. Червоний Хрест білорусі підтвердив, що бере участь у вивезенні українських дітей з окупованих територій до білорусі.

Шевцов обурився, що білорусь звинувачують у викраденні українських дітей, які нібито приїжджають на оздоровлення. За його словами, білоруський Червоний Хрест «брав, бере і братиме у цьому активну участь», маючи на увазі вивезення дітей з окупованих територій.

Під час попередньої поїздки на окуповані українські території, Шевцова було помічено в камуфляжі та з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними.

В Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вивчають цей інцидент.