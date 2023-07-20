Суд во Франции легализовал убежище уклонистов из россии

Суд во Франции легализовал убежище уклоняющихся из россии

https://racurs.ua/n185312-sud-vo-francii-legalizoval-ubejische-uklonyauschihsya-iz-rossii.html

Ракурс

Громадяни росії, які виїхали з країни через загрозу мобілізації, а також мобілізовані, які відмовилися від участі у війні з Україною та дезертували з армії, мають право на набуття статусу біженця у Франції.

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Відповідну ухвалу виніс Національний суд Франції з питань права на притулки (CNDA).

У своїй ухвалі суд послався на законодавство Євросоюзу про надання притулку. Зокрема, воно передбачає надання статусу біженця особі, якій загрожує переслідування за відмову від участі у конфлікті, де можуть бути скоєні воєнні злочини.

При цьому зазначається, що відмова від участі у війні для біженця, що запросив статус, повинен бути єдиним способом уникнути участі у можливих воєнних злочинах.

В ухвалі суду також йдеться, що в ході російського вторгнення в Україну війська рф вчиняли воєнні злочини, а оголошена в росії мобілізація була масштабною. Крім того, суд зазначив, що росіяни фактично не могли ухилитися від служби в армії шляхом проходження альтернативної цивільної служби, а сам призов проходив із численними порушеннями.

Згідно з рішенням суду, для набуття статусу біженця заявник має довести, що його можуть примусово призвати до армії. При цьому лише факт перебування в запасі не вважатиметься достатньою підставою.

Нагадаємо, мобілізація в росії розпочалася наприкінці вересня 2022 року. На тлі масового призову безліч росіян, які могли потрапити до армії, поїхали з країни.

Московити стверджують, що мобілізація у них була «частковою» і завершилася наприкінці жовтня. Однак президент рф володимир путін досі не підписав указ про її завершення.

У січні прес-секретар путлера Дмитро Пєсков заявив, що деякі положення указу продовжують діяти, оскільки мобілізація «включає й інші заходи».